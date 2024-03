Perla Vatiero, chi è la quinta finalista del Grande Fratello: età, vita privata e carriera

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo 197 giorni, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta per volgere al termine, mettendo così una fine all'edizione meno vista di sempre. Tra i concorrenti arrivati all'ultima puntata, anche Perla Vatiero, protagonista dell'ultima edizione di "Temptation Island" ed ex fidanzata di Mirko Brunetti.

Grande Fratello, stasera la finale: testa a testa tra Beatrice e Perla. Dai concorrenti ancora in gara ai sondaggi, cosa sapere

Perla Vatiero, chi è

Nata ad Angri (Salerno) il 28 dicembre del 1997, Perla Vatiero ha 26 anni. Dopo gli studi e la laurea in Scienze Motorie, si trasferisce a Rieti per vivere insieme al suo ormai ex fidanzato Mirko Brunetti. Qui è riuscita a realizzare il suo obiettivo, fondando il suo brand di abbigliamento, Perlystas, di cui è amministratrice delegata e anche volto pubblicitario. Nel 2023 partecipa insieme al fidanzato a "Temptation Island". Durante il programma, però, dopo cinque anni di relazione Mirko lascia Perla e va via con la nuova fidanzata Greta Rossetti.

Un triangolo, questo, che troverà di nuovo spazio in tv lo stesso anno, con la partecipazione di tutti e tre alla 17esima edizione del Grande Fratello.

La vita privata

Dopo la relazione durata cinque anni con Mirko Brunetti, a "Temptation Island" Perla conosce Igor Zeetti, con il quale ha una breve storia. «A piccoli passi sei entrato nella mia vita senza che me ne accorgessi, grazie alla tua simpatia e al tuo sorriso contagioso che illuminavano quei giorni al villaggio in cui vedevo solo nero. Non è stato facile affrontare la realtà, non è stato facile starmi vicino e subire i miei sbalzi d’umore, ma tu non hai mai rinunciato a me e mi sei rimasto accanto, facendomi superare le mie paure sull’aprirmi, sul lasciarmi andare, sul fidarmi», aveva scritto la ragazza sotto a un post su Instagram, poi cancellato. Ad inizio ottobre, però, è arrivata la rottura, annunciata da lui: «Gli impegni non hanno permesso di viverci e hanno messo in risalto equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili». Mirko, nel frattempo, ha avuto una storia con Greta Rossetti, conosciuta sempre nello stesso programma.

L'entrata al Grande Fratello

Entrata nella casa del Grande Fratello a novembre, Perla Vatiero non era tra i concorrenti iniziali del reality di Canale 5. Dopo il confronto a distanza con l'ex fidanzato Mirko Brunetti, la ragazza è stata però chiamata nello studio di Alfonso Signorini, per poi varcare la porta rossa e raggiungere gli altri inquilini: «Mi sono emozionata molto anche io - ha esordito Perla riferendosi alla conversazione della puntata precedente con Mirko - È stato un confronto molto positivo e ho apprezzato la sua reazione di fronte al vissuto che c'è stato tra di no. Fa strano pensare di entrare in una casa e affrontare una nuova convivenza con lui», ha aggiunto soffermandosi sulle vecchie abitudini. Infine, Perla si è augurata di poter affrontare una convivenza serena che possa essere «un valore aggiunto l'uno per l'altra». E di fronte alle provocazioni di Alfonso Signorini, ha dichiarato: «Ho amato tanto il vecchio Mirko, forse anche più di me stessa. Ad oggi, però, non credo che sia la persona adatta a me perché ho visto dei suoi lati caratteriali che non sono piaciuti e che mi farebbero tanta paura per il futuro».