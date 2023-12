Paolo Corsini, chi è il vertice Rai finito nella bufera: la laurea, la carriera e l'attività da sindacalista in FNSI

Paolo Corsini, direttore della sezione Approfondimento della Rai, è finito nel vortice delle polemiche dopo il suo intervento all'inaugurazione di Atreju, la manifestazione politica di Fratelli d’Italia. Opposizioni e non solo insorgono contro le sue parole «da militante» di partito (FdI): esponenti di Pd e M5S in commissione di vigilanza Rai chiedono le sue dimissioni, mentre lo stesso ad Rai Roberto Sergio chiede una relazione sui fatti.

Classe 1968, Paolo Corsini nasce a Rimini e dopo aver conseguito una laurea in Lettere, inizia a lavorare in Rai nel 1999.

AlI'inizio della carriera lavora come collaboratore giornalistico per il Giornale Radio dove, viene assunto definitivamente nel 2004 in qualità di redattore, svolgendo soprattutto attività di informatore parlamentare.

Negli anni Corsini ha fatto carriera, passando al GR Parlamento e ricoprendoil ruolo di vice direttore della Testata Rai Giornale Radio dal 2009 al 2014. L'anno successivo diventa responsabile di redazion nel Tg di Rai Parlamento. Nel 2020 viene nominato responsabile della sezione “Attualità” della Direzione Rai 2 in comevice direttore- A maggio 2023 arriva infine la nomina a direttore dell’Approfondimento Rai. Oltre alla carriera in Rai, Corsini ha fondato l’associazione "Lettera22" per «un’informazione non omologata», ed è stato attivo come sindacalista ricoprendo per tre mandati il ruolo di consigliere nella Federazione Nazionale della Stampa italiana - FNSI.