Paola Perego: «Sono reduce da un cancro, ma l'ho realizzato solo ora. Pensavo potesse accadere solo agli altri, ma è successo a me»

Per la prima volta in tv dopo l'operazione, Paola Perego è stata ospite oggi a Verissimo per raccontare il suo periodo difficile, tra un intervento di nefrectomia parziale per una neoplasia e una nuova percezione del mondo intorno a sé.

Paola Perego, oggi a Verissimo il racconto della malattia: dall'intervento al ritorno in tv, come sta la conduttrice

L'intervista

«Sono reduce da un cancro. Non è stato un momento facile, ma ora piano piano mi riprendo. Ho fatto un post su Instagram solo con una scritta per ricordare quanto è importante la prevenzione. La prevenzione può salvare la vita. Volevo condividere questo messaggio perché è veramente importante. Io dico che bisogna prevenire ma io ho potuto fare tutte le visite privatamente, sono una privilegiata. Poi io per fortuna ho degli amici medici che posso chiamare e che mi rassicurano, ma non è una fortuna che hanno tutti». È iniziata così l'intervista di Paola Perego a Verissimo. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice ha parlato dell'operazione di nefrectomia parziale che ha dovuto affrontare lo scorso mese, sottolineando ancora una volta l'importanza della prevenzione: «Mi hanno scoperto il carcinoma facendo prevenzione di routine.

Quando me l’hanno detto ero con mio marito, io lì per lì non ho metabolizzato la cosa, lo sto facendo solo adesso. Solo dopo l'intervento ho capito di avere un cancro. Inconsciamente pensavo che potesse accadere solo agli altri, e invece è accaduto anche a me. In un primo momento ho cercato di esorcizzare il cancro, scherzandoci su. Solo dopo l'intervento ho capito la gravità della situazione. Sono fortunata. Mi hanno esportato una parte di un rene. I miei figli erano spaventati, all'inizio avevo detto loro di avere solo una cisti. È stata dura, sto ancora cercando di elaborare. In questo periodo mi sono allontanata dai social, ora li ritengo futili. Puoi avere i soldi, puoi avere l'amore, ma senza la salute non c'è niente». Spazio poi al racconto sugli attacchi di panico, di cui la conduttrice ha sofferto a lungo, e al ricordo del padre, morto nel dicembre del 2020 durante la pandemia di Covid: «Mio padre mi manca più ora che prima, anche se negli ultimi anni siamo stati lontani». Infine il rapporto con il marito Lucio Presta: «Quando ho scoperto di avere un cancro, Lucio è stato peggio di me. È stato sempre al mio fianco. Il nostro non è un amore speciale. Ci sono periodi con più o meno luce. Caratterialmente siamo molto diversi, ma non riusciamo a stare lontani. Tra di noi c'è molto rispetto e molto amore».