Oscar 2023, “Nostalgia” di Mario Martone è il film che rappresenterà l'Italia

È Nostalgia di Mario Martone il film designato a rappresentare l'Italia alla 95esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria «International Feature Film Award». Lo ha deciso la Commissione di Selezione per il film italiano da designare all' Oscar, istituita dall'Anica su incarico dell«'Academy of Motion Picture Arts and Sciences», riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi, Alessandra Querzola. 'Nostalgià concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

