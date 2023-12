Oprah Winfrey, la dieta e il farmaco che le ha fatto perdere 20 chili: «L'obesità è una malattia, per tutta la vita mi hanno fatto vergognare»

Per tutta la vita Oprah Winfrey, la regina della tv americana, è stata bullizzata a causa del suo peso. «È stato uno sport pubblico prendermi in giro per 25 anni - ha confessato la conduttrice a PEOPLE - Sono stata incolpata e svergognata, e ho incolpato e svergognato me stessa.

Non ero arrabbiata. Mi sentivo triste. Mi sentivo ferita. Ho ingoiato la vergogna. Ho accettato che fosse colpa mia. Ma ora non più».

La perdita di peso

Winfrey, che compirà 70 anni il mese prossimo, negli ultimi due anni ha perso più di 20 chili. «Ora ho una gestione migliore di come mantenere un peso sano a lungo termine e mi sono liberata della vergogna una volta per tutte». Utilizzando un approccio olistico che include esercizio fisico regolare e altre modifiche allo stile di vita, Winfrey conferma di aver aggiunto anche un farmaco dimagrante al suo regime. «Le fluttuazioni di peso hanno occupato cinquant'anni di spazio nel mio cervello, facendo yo-yo e chiedendomi perché non potevo semplicemente conquistare questa cosa, credevo che la mancanza di forza di volontà fosse il mio fallimento», ha detto Winfrey, la cui tenace riabilitazione dopo un intervento chirurgico al ginocchio nel 2021 ha dato il via a una perdita di peso costante negli ultimi due anni.

L'esercizio fisico



«Dopo l'intervento al ginocchio, ho iniziato a fare escursioni e a stabilire nuovi obiettivi di distanza ogni settimana. Alla fine avrei potuto fare un'escursione da tre a cinque miglia ogni giorno e un'escursione in salita di 10 miglia nei fine settimana - afferma - Mi sentivo più forte, più in forma e più vivo di quanto mi sentissi da anni. Ora mangio il mio ultimo pasto alle 4, bevo un litro d'acqua al giorno e utilizzo i principi di WeightWatchers per contare i punti. Conoscevo i farmaci per la perdita di peso, ma sentivo di non avere abbastanza forza di volontà per farlo. Ora non mi sento più così».

L'obesità



Il punto di svolta nell'approccio di Winfrey all'uso degli aiuti farmaceutici è arrivato a luglio durante una conversazione registrata con esperti e medici di perdita di peso, chiamata The State of Weight e parte della serie Life You Want di Oprah Daily. «Mi sono resa conto che in tutti questi anni mi ero incolpata di essere sovrappeso, ma ho una predisposizione che nessuna forza di volontà riuscirà a controllare. L'obesità è una malattia. Non è una questione di forza di volontà, ma di cervello». Winfrey dice di aver «liberato la mia vergogna a riguardo» e di aver consultato il suo medico, che ha continuato a prescriverle un farmaco dimagrante. Il fatto che esista una ricetta approvata dal punto di vista medico per controllare il peso e mantenersi più sani, nel corso della mia vita, mi dà la sensazione di sollievo, di redenzione, di dono, e non di qualcosa dietro cui nascondermi e per cui essere nuovamente ridicolizzata».