Morta nonna Rosetta, star di Casa Surace: aveva 89 anni. Con i suoi video era diventata idolo del web

È morta nonna Rosetta, la nonna del web. Aveva 89 anni. Nata a San Giorgio a Cremano, nel 1933, per poi trasferirsi a Sala Consilina. Grazie a Casa Surace, da alcuni anni era diventata grazie alla sua simpatia, al suo viso dolce e alle sue battute, un volto amato del web e non solo.

Morta nonna Rosetta

Un volto diventato noto grazie ai video della factory del Vallo di Diano famosa in tutta Italia. I video di Nonna Rosetta sono stati tradotti anche in cinese e portoghese (per il Brasile, ad esempio), e ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni.

Chi era

La nonna di Casa Surace è stata per una vita una casalinga. Tutto era cominciato per caso quando, aveva raccontato in una intervista rilasciata al Mattino: «Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale».