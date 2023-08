Negramaro, «code e malori al concerto in Salento per i 20 anni della band». Gli insulti dei fan. Ecco cosa è successo

I Negramaro hanno festeggiato 20 anni di carriera a Galatina, in Salento, in provincia di Lecce, tra luci, emozione e tanta musica. Non possono dire lo stesso le oltre 5mila persone che non hanno potuto assistere al concerto pur avendo pagato biglietto e ticket per il parcheggio.

Sui social, infatti, tanti sono i fan che si sono rivoltati contro la band salentina per la disorganizzazione totale con la quale ha gestito il concerto e, oggi, l'indifferenza nei confronti di chiede di essere rimborsato per uno spettacolo mai visto.

Gli ingorghi e le scuse di Giuliano Sangiorgi

In 35 mila hanno cantato fino a notte fonda tutti i successi dei Negramaro, tra tantissimi ospiti d'eccesione come Elisa, Fiorella Mannoia, Ermal Meta ecc.

Mentre fino a notte fonda, almeno in 5mila non hanno potuto raggiungere la band.

Durante il concerto, i fan che non erano arrivati con largo anticipo pare siano rimasti bloccati in un ingorgo di auto. Chilometri di code, infatti, hanno impedito l'accesso all'area in cui si teneva lo show. Parcheggi al completo e totale assenza di una strada alternativa dalla quale far defluire il traffico.

Sui social i fan della band hanno decritto la situazione da incubo, pericolosa e completamente disorganizzata: «Non sarebbe riuscita a passare neanche un'ambulanza. E di malori per il caldo e lo stress ce ne sono stati», hanno scritto sui Instagram.

Giuliano Sangiorgi, frontman della band, dopo aver appreso la notizia dei disagi si è scusato dal palco con chi non è riuscito a raggiungere l'area predisposta per lo show. Ma non è stato però sufficiente.

Gli insulti sui social

«​Rimborsateci i biglietti e chiedete scusa. Anche voi siete stati immensi. Immensamente str***i», ha scritto un utente sotto l'ultimo post del gruppo musicale su Ig. E, ancora: «Scandalosa l’indifferenza con la quale state trattando la maxi disorganizzione di ieri a causa della quale centina (se non migliaia) di persone hanno perso soldi, tempo e parte del concerto (se non quasi tutto come nel mio caso)», ha scritto un altro utente. Il costo del biglietto era di 70 euro.