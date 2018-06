Nadia Toffa riappare, ecco le sue parole al premio giornalistico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche, come già ampiamente annunciato diverse settimane fa, tra i vincitori dell'edizione di quest'anno del, dedicato alle inchieste giornalistiche più scottanti e socialmente significative svolte in Italia. La conduttrice e inviata de Le Iene, insieme al collega Marco Fubini, sarà premiata per l'inchiesta sullanei pressi dello stadio San Nicola, a. La consegna dei premi andrà in onda oggi, in seconda serata, su: ecco il discorso di Nadia Toffa sul premio.«L'inchiesta è una di quelle che ti scuote l'anima, ti sbatte senza filtri di fronte alla peggiore miseria umana. Eravamo partiti con l'obiettivo di porre fine a questo schifo, fatti di questa gravità eravamo abituati a vederli in posti lontani, invece succedono in pieno giorno anche nelle principali città d'Italia. Le indagini delle forze dell'ordine hanno però consentito di arrestare molte persone così dette 'per bene'» - ha spiegato- «Questa vergogna andava fermata e così è stato. Nel ringraziarvi per il vostro riconoscimento, il mio pensiero va a tutti i bambini costretti a subire abusi, che non hanno nemmeno la forza di gridare aiuto. Sono ancora tanti, troppi, hanno bisogno di essere salvati e ogni violenza che subiscono è un pugno nello stomaco di tutti noi».