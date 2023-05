Myss Keta: «Il mio viso? Lo conoscono solo mia mamma e l’ostetrica. Elodie mi ha insegnato a fare l’amatriciana»

Myss Keta è entrata a far parte del panorama della musica italiana nel 2013, quando, ha rilasciato la canzone “Milano, sushi & coca”, che ha riscosso moltissimo successo. Da quel momento in poi non si è più fermata e, a renderla ancora più iconica, ci pensano le sue mille mascherine: la cantante, infatti, non ha mai mostrato il suo viso.

L’intervista di Myss Keta

Myss Keta ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera al quale si è raccontata a tutto tondo.

La cantante, che è in procinto di presentare il nuovo singolo che si intitolerà “Profumo”, non teme che la sua maschera (che è anche uno dei suoi marchi di fabbrica), diventi un problema: «Il rischio di mostrare un proprio lato “intimo” è quello che accomuna tutti gli esseri umani. La maschera di Myss rispetto ad altri artisti è esplicitata, visivamente e fisicamente. È la maschera che ogni artista porta con sé sul palco. Ma dietro la maschera c’è un cervello che si muove, un artista che si evolve, un progetto che cambia. Non vedo il rischio di rimanere incastrata. Senza maschera mi conoscono solo mia madre e l’ostetrica».

Myss Keta e l’amicizia con Elodie

Myss Keta è molto amica di alcuni artisti con i quali ha collaborato e tra loro c’è anche la cantante Elodie: le due hanno partecipato al reality Celebrity Haunted. A proposito di Elodie, Myss Keta ha detto: «Lei è istintiva, spontanea, mi ha spinto a dare voce a questo lato. E poi durante la nostra fuga a Celebrity Hunted mi ha insegnato una amatriciana da paura...».