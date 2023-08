MTV VMAs 2023, è onda rosa: Taylor Swift regina delle nomination, una candidatura per i Måneskin

Si scaldano i motori per gli ‘MTV Video Music Awards’, la cui cerimonia di premiazione è in programma il 12 settembre. Lo show celebra il lavoro degli artisti il cui impatto culturale ha trasformato l’industria musicale negli ultimi dodici mesi. E chi lo ha fatto più di Taylor Swift? Non a caso la popstar è in testa alle nomination con ben otto candidature.

Tante le donne nella rosa dei candidati: a quota 6 nomination SZA mentre Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo sono a 5 candidature ciascuna. Sono, invece quattro le nomination per BLACKPINK e Shakira. Ma questa edizione vanta anche un numero record di candidati per la prima volta ai ‘VMAs’ (35 in totale), con molteplici candidature per i nuovi arrivati. Una sola candidatura, invece, per i nostri Måneskin, in lizza per Best Rock con il singolo ‘The Loneliest’.

