Eurovision 2024, seconda semifinale: canta Angelina Mango. Scaletta, ospiti e dove vedere la puntata

Stasera in tv, giovedì 9 maggio, su Rai2 alle 21, ci sarà la seconda Semifinale dell'Eurovision 2024. La vincitrice di Sanremo 202, Angelina Mango (che si esibirà stasera) ha già il posto assicurato nella finale di sabato 11 maggio. L'Italia è infatti una dei Big Five che, in quanto fondatori dell'EBU che organizza la manifestazione, partecipano di diritto alla finale. Gli altri «Big» sono Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Per altri Paesi e cantanti che scendono in gara stasera, è invece lotta all'ultima nota e, soprattutto, performance. Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Irlanda, Lussemburgo e Croazia intanto si sono già conquistati la Finale.

Lla collaudata coppia di conduttori Gabriele Corsi e Mara Maionchi presenterà quindi anche la seconda semifinale alla scoperta delle altre nazioni che completeranno il parterre di finalisti per la finalissima di sabato 11 maggio.

La serata sarà preceduta da un'anteprima alle 20.15, sempre su Rai 2, durante la quale Gabriele Corsi offrirà al pubblico un viaggio dietro le quinte dell' Eurovision Song Contest 2024, con curiosità e interviste esclusive.

Sul palco debutta Angelina Mango, che presenta per la prima volta al pubblico europeo la canzone «La noia», fresca vincitrice del Festival di Sanremo e candidata a una gara di testa. Il pubblico italiano potrà esprimere il suo voto nella semifinale e nella finale, ma non sarà possibile votare per l'Italia, né per Francia e Spagna, che sono qualificati di diritto come i rappresentanti italiani.

Angelina è 13ma nella scaletta ufficiale: è quindi probabile che si esibirà alle 22,30 circa.

Malta: Sarah Bonnici con Loop

Albania: BESA con TITAN

Grecia: Marina Satti con ZARI

Svizzera: Nemo con The Code

Repubblica Ceca: Aiko con Pedestal

Francia: Slimane con Mon amour

Austria: Kaleen con We Will Rave

Danimarca: SABA con SAND

Armenia: LADANIVA con Jako

Lituania: Dons con Hollow

Spagna: Nebulossa con ZORRA

San Marino: MEGARA con 11:11

Georgia: Nutsa Buzaladze con Firefighter

Belgio: Mustii con Before The Party’s Over

Estonia: 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italia: Angelina Mango con La noia

Israele: Eden Golan con Hurricane

Norvegia: Gåte con Ulveham

Olanda: Joost Klein con Europap

Solo dieci paesi per ogni semifinale saranno ammessi alla finalissima di sabato 11 maggio, in onda alle 21.00 su Rai 1.

Le presentatrici locali Petra Mede e Malin Akerman, oltre ai cantanti in gara annunceranno gli ospiti di questa seconda serata: gli Herreys, Käärijä, Helena Paparizou, Sertab Erener e Charlotte Perrelli.