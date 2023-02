Maurizio Costanzo funerali diretta: il feretro a piazza del Popolo. Arrivata Maria De Filippi, folla di vip da Gerry Scotti a Paolo Sorrentino

Maurizio Costanzo, i funerali oggi alle 15 nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo, a Roma.

I funerali di Costanzo in tv sulla Rai

I programmi del Day Time Rai seguiranno in diretta oggi alle 15 - dalla Chiesa degli Artisti - i funerali solenni di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso venerdì 24 febbraio. Su Rai 1, in particolare, la cerimonia funebre sarà proposta da «Oggi è un altro giorno» e da una puntata speciale de «La Vita in diretta». Su Rai 2, invece, «Bellamà» andrà in onda con una puntata registrata nei giorni scorsi. Si tratta dell'intervista a Topo Gigio, nata da un'idea condivisa da Pieluigi Diaco e Maurizio Costanzo. Una dedica del conduttore al suo grande amico e maestro.