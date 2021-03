Matteo Bassetti, contro Simona Ventura: «Faccia la conduttrice, se vuole fare il medico si prenda una laurea»

Scintille in tv ieri sera a Cartabianca tra Matteo Bassetti e Simona Ventura. La conduttrice televisiva, in attesa del tampone che certifichi la guarigione dal Covid, ha raccontato la sua esperienza e descritto le terapie a cui si è sottoposta. Parole che hanno mandato il medico su tutte le furie. «Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea».

Matteo Bassetti e Simona Ventura, lo scontro in tv

«Come servizio pubblico, lo dobbiamo ai telespettatori. Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori. Cortisone, eparina e antibiotici vanno usati quando c'è una grave compromissione respiratoria, quando si ha un decremento della saturazione. E non vanno usati preocemente. Ogni malato è diverso dall'alto e va visitato», ha aggiunto il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Simona Ventura vs Professor Bassetti pic.twitter.com/3juQKP4DS6 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 23, 2021

«Io mi sono interfacciata con il mio medico... Ho raccontato il mio caso, non ho dato informazioni non corrette», ha replicato Simona Ventura. «Bisogna evitare di dare informazioni non corrette. Lei fa la conduttrice televisiva, io faccio il medico. Ascolti quello che dicono i medici: se i conduttori televisivi fanno i medici, non va bene. Hanno commesso un errore a prescriverle quelle cure. Aveva un principio di polmonite? Il 95% di chi è positivo ha un'interstiziopatia. Avere un principio di polmonite non significa avere un'embolia polmonare. Sono il primo a volere che le persone vengano curate bene».

«Io farò la conduttrice televisiva, ma ho diritto di parlare della mia esperienza», ha ribadito Ventura. «Si prenda una laurea e venga a fare il mio mestiere. Altrimenti parli delle sue cose, non dica come si tratta il covid», ha ribattuto il professor Bassetti.