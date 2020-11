MasterChef, concorrente di 14 anni muore di un tumore raro: tre anni fa aveva perso entrambi i genitori

Ben Watkins, quattordicenne ex concorrente di MasterChef Junior Usa, è morto di cancro a 14 anni. Il ragazzo combatteva da un anno e mezzo contro un tumore raro e tre anni fa aveva perso entrambi i genitori tre anni fa in quello che è stato definito dagli investigatori un caso di omicidio-suicidio. «Ma non si è mai lamentato - raccontava lo zio - ci siamo sempre meravigliati della sua forza, coraggio e amore per la vita».

Ben aveva partecipato a MasterChef junior nel 2018, quando aveva 11 anni: le sue specialità erano le torte alla frutta e i milkshake. Un ragazzo talmente talentuoso che dava una mano anche nel ristorante di famiglia, Big Ben’s Bodacious Barbecue nell'Indiana.

Un pensiero gli è stato dedicato anche dal conduttore di MasterChef America, lo chef Gordon Ramsey: «Abbiamo perso un Master oggi - ha scritto su Twitter - Ben aveva tantissimo talento ma ancora di più era un giovane uomo molto forte. La tua giovane vita ha avuto talmente tanti duri colpi, ma tu hai sempre perseverato».

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw

