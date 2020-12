LEredità, Massimo Cannoletta perde alla Ghigliottina ma resta ancora campione

Massimo Cannoletta perde la Ghigliottina a L'Eredità, la trasmissione che gli ha fruttato oltre 200.000 euro in circa un mese di puntate consecutive. Paolo, Tommaso, Karen, Patrizia, Gelsomina, Serena, oltre all'onnipresente Massimo: questi erano i nomi degli sfidanti di questa sera. Quest'ultimo, in particolare, aveva sorpreso tutti ieri sera quando il conduttore Flavio Insinna aveva annunciato del bonus a Massimo. Una 'vita' in più che gli spettava in quanto Massimo era un concorrente che aveva accumulato diverse Ghigliottine consecutive. Forte, Tradire, Padre, Società, Giudizio: questa sera sulla card Cannoletta ha scritto Ideale anziché Costituzione, mancando così i 30.000 euro del montepremi.

Noto per la sua elevata cultura e per la sua umile simpatia, Cannoletta è recentemente diventato una vera star del web. Questa mattina ad Adnkronos aveva dichiarato: «Non che non ci sia offerta culturale nel nostro Paese: penso che divulgatori come Piero e Alberto Angela dovrebbero essere patrimonio Unesco. Ma c'è anche il professor Alessandro Barbero, che è bravissimo. Il panorama culturale italiano c'è ed è ricco, ma nonostante l'offerta sia vasta la domanda non è ancora soddisfatta del tutto. Questo significa che siamo un paese vivo e degno della grande storia che abbiamo alle spalle»

Quanto alla puntata, Massimo sa che il Pispino è un rubinetto, e lo indovina pur non essendo certo: «è onomatopeico, e poi deriva dal greco». Al che Insinna aveva risposto «Ne parlerò ai miei avvocati»: così Massimo accedeva - ancora una volta - al Triello, e mandando Patrizia e Karen a competere fra loro per scongiurare l'eliminazione. Questa volta Cannoletta, il super concorrente leccese, non ce l'ha fatta.

Al Triello Paolo sbaglia e passa il suo bottino accumulato fino a quel momento. Massimo, invece, le indovina tutte, dall'oggetto inventato da Giancarlo Giannini per il film toys al 'Giubbotto parlante' all'incontro tra Buxtehude fino al mito di Persefone e all'attraversamento del Tamigi da parte dello scienziato olandese del '600, Cornelius Drebbel con un sottomarino. «Sei tornato e ti sei ripreso il trono», aveva aggiunto alla Ghigliottina Insinna.

