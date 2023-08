Marracash replica agli insulti di Morgan: «Ancora riesci a farti pagare dalla tv, beato te. Mentre gratti gli ultimi soldi, non mi nominare più»

Non ha risparmiato nessuno Morgan dai suoi insulti durante il concerto a Battiato – Segnali di vita e arte, andato in scena sabato 26 agosto a Selinunte. Tra parole omofobe e parolacce ricolte al pubblico ci finiscono dentro anche i colleghi Marracash e Fedez (suo tra l'altro compagno di banco nella prossima edizione di X-Factor). Gli spettatori mentre l'artista si esibiva gli aveano chiesto una cover di battiato e lui è andato su tutte le furie. «State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez.

Marracash replica agli insulti di Morgan

E mentre il marito di Chiara Ferragni, per ora non cede alla tentazione di replicare, l'ex di Elodie decide di replicare.

Marracash rilascia il suo sfogo su Instagram e non gliele manda a dire. «Morgan bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più».

Così mentre l'artista fa dietrofront e chiede scusa ora arrivano le risposte dei colleghi.