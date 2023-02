Marisa Laurito sbotta con Fazio a Che tempo che Fa: «Intervisti solo Sandra Milo, hai spazio anche per me?»

Maurisa Laurito si indispettisce a Che Tempo che Fa e se la riprende con Fabio Fazio. La Laurito, insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi, è stata fra le ospiti della puntata per presentare la seconda stagione di Quelle brave ragazze, il divertente format che tornerà a febbraio su Sky Uno e in streaming su Now.

La gelosia

Le due donne sono state intervistate da Fazio che però avrebbe dedicato uno spazio maggiore a Sandra Milo, scatenando la reazione di Marisa. Dopo l'ennesima domanda alla Milo, l'attrice è sbottata: «Vabbé però se tu volevi fare un’ìntervista a Sandra Milo ce lo dicevi e stavamo a casa. Fabio si sta rivolgendo solo a lei, quando c’è lei scompariamo». Il conduttore ha provato a recuperare ironicamente: «Io voglio conquistarla, voglio vedere se riesco a recuperare visto che lei ha detto solo sotto i 50 anni». La Laurito però ha incalzato: «Allora ce l’hai una domanda per noi».

L'intervista

L'intervista è poi proseguita con il dovuto spazio anche alla Maionchi e alla Laurito. Marisa è da sempre nota per essere un po' permalosa, secondo i ben informati, sebbene sia stato dato un po' di più spazio alla Milo, certo le altre due non sono state messe nell'ombra, quindi c'è chi ha considerato il rimprovero eccessivo e fuori luogo.