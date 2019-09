Domenica In, Amadeus in lacrime da Mara Venier per il videomessaggio di Mourinho

di Silvia Natella

ROMA - «Dieci anni fa il telefono non squillava più»,racconta negli studi di Domenica In ail periodo difficile della sua carriera televisiva. Oggi il peggio è passato perché il conduttore sta vivendo un momento d'oro ed è stato scelto per salire sul palco del Teatro Ariston per il 70esimo Festival di Sanremo. «Il periodo difficile è durato qualche anno. All'epoca non avrei mai immaginato di fare Sanremo dieci anni dopo. Ero consapevole di aver sbagliato delle scelte. In quel caso non avevo neanche ascoltato i consigli di Giovanna (la moglie). Sono momenti in cui capisci che il telefono non squilla più e che non andresti neanche a presentare la sagra della salsiccia. E ti accorgi che tutto è finito, poi ricordi che hai una famiglia. Sono ripartito da zero facendo i provini, proponendomi. Tornare a scalare la seconda vetta non ha prezzo».Ed è tornato sulla cresta dell'onda rimettendosi in gioco, partecipando come concorrente a "Tale e Quale Show". Molto deve anche all'amico Rosario Fiorello, che molto probabilmente farà qualche incursione al Festival. «Lo conosco da 35 anni e aha la libertà di fare quello che vuole». Su Sanremo dà qualche anticipazione, come le novità sulla serata del giovedì: «Tutti i 20 i cantanti in gara sceglieranno una canzone del Festival e la potranno reinterpretare come vogliono e con chi vogliono. Il punteggio dato all'interpretazione varrà per la classifica generale». È però la reunion con la famiglia in studio a scatenare le sue lacrime. La moglie Giovanna e il figlio Josè - il bambino a cui ha dato il nome del beniamino Mourinho - entrano in studio e raccontano la loro vita insieme.