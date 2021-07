Maneskin, come hanno festeggiato la vittoria delle Nazionale: «Sesso, droga e rock'n roll?». La provocazione alla tv austriaca

I Maneskin continuano nel loro viaggio fuori dall'Italia dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest con "Zitti e Buoni" che li ha portati sul tetto d'Europa. Un trionfo a cui si è aggiunta la vittoria calcistica dell'Italia campione d'Europa.

Ma come ha festeggiato la rock band la conquista della coppa da parte degli Azzurri? A chiederglielo è un giornalista della tv austriaca, che lo fa con una ben poco velata provocazione: «Sesso, droga e Rock'n Roll?»

A poche ore dall'uscita del video di "I Wanna be your slave", un videoclip provocatorio in pieno stile Maneskin che ha riscosso in breve tempo un successo record, la band ha rilasciato un'intervista all'emittente OE24. I Maneskin, da un salotto di Vienna, dove si trovano per portare in Europa la loro musica rock, rispondono alle domande del giornalista austriaco che tra le altre domande chiede loro «Come avete celebrato la vittoria all'Europeo?».

«Siamo stati tutti insieme, abbiamo visto la partita», risponde Damiano, il frontman del gruppo. «Classico: birre e drink», aggiunge. Ed è proprio in quest'istante che con fare provocatorio il giornalista chiede: «Sesso, droga e rock and roll quindi?», facendo riferimento alla polemica che aveva messo in discussione la vittoria della band all'Eurovision. Accusata di aver fatto uso di droga, come sembravano rivelare le immagini di un video virale.

Dopo un primo momento di imbarazzo i Maneskin rispondono a tono e con ironia «No, senza droghe», dice la bassista Vittora, solo «Sesso,birra e Rock'n Roll». «Sesso, birra e Rock'n Roll», ripete Damiano tra le risate.