Måneskin, concerto a sorpresa a New York in piena Times Square

(LaPresse) - Venerdì, a sorpresa, i Måneskin si sono esibiti in un pop up live show nella celebre Times Square a Manhattan, New York. La band romana è reduce dal trionfo ai VMA's 2023 dove ha vinto nella categoria "Best Rock". La performance a pochi giorni dalla ripartenza del tour mondiale "RUSH! World Tour" che li vedrà esibirsi - il prossimo 21 settembre - proprio al Madison Square Garden di New York.

