Madame, il giallo della canzone di Sanremo: il titolo «Puttana» cambiato all'ultimo?

La prima polemica di Sanremo 2023 la firma Madame. La giovane artista, tra i 22 Big in gara al Festival in programma a febbraio, è stata accolta ieri sera sul palco di Sanremo Giovani da Amadeus per annunciare il titolo della sua canzone. Secondo i rumors il titolo originale del brano era "Puttana", ma quello ufficiale è "Il bene nel male". Una scelta dell'ultimo minuto, ancora non si sa bene dettata da chi. Dalla cantante? O dalla produzione che l'ha costretta a farlo per evitare polemiche? Probabilmente la seconda ma al momento nessuna conferma. Sta di fatto che Sanremo ha già la sua prima mini-polemica servita.

Intanto un altro importante tassello del prossimo festival di Sanremo è andato a posto. All'appello per completare il cast dei 28 artisti in gara all'Ariston, mancavano in sei: i migliori tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani che stasera si sono dati battaglia, in diretta su Rai1. Ad avere la meglio, e ad aggiudicarsi un posto all'Ariston dal 7 all'11 febbraio, sono stati: Shari, Colla Zio, gIANMARIA (che ha vinto la serata con La città che odi), Sethu, Will, OLLY. Nonostante la gara, i veri protagonisti della serata sono stati i 22 Big già annunciati, che sono passati - tutti, nessuno escluso - dal Casinò della cittadina ligure per presentare al pubblico il titolo del brano che porteranno in gara.

E non è mancata qualche sorpresa tra gli autori di alcuni brani: Damiano David dei Maneskin ha scritto Duemilaminuti per la debuttante Mara Sattei, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari firma Terzo Cuore il pezzo di Leo Gassmann (che torna al festival dopo la vittoria tra le Nuove Proposte nel 2020), per i Cugini di Campagna (che in onore della loro prima volta al festival hanno improvvisato un coro a cappella, e non hanno risparmiato una frecciatina ai Maneskin dopo le polemiche di tempo fa sul look copiato) c'è invece La Rappresentante di Lista che ha composto per lo storico gruppo Lettera 22.

Difficile ancora capire quali mondi si celino dietro una parola, e allora spazio - almeno per ora - alle suggestioni. Ultimo ha scelto Alba, Tananai invece Tango, Madame come detto Il bene nel male. Parole dette male per Giorgia, Supereroi per Mr. Rain e Due per Elodie. Sanremo 2023 segna grandi ritorni come quello di Gianluca Grignani (Quando ti manca il fiato), del vincitore di dieci anni fa Marco Mengoni (Due vite), dei Modà (Lasciami), delle sorelle più famose della musica italiana Paola e Chiara (Furore), degli Articolo 31 (Un bel viaggio) e dell'artista con più presenze al festival Anna Oxa con Sali (Canto dell'anima). Tanti i giovani, che però hanno già un ruolo di primo piano nella discografia: Lazza con Cenere, Ariete con Mare di guai, LDA con Se poi domani, Rosa Chemical con Made in Italy. Colapesce Dimartino, dopo il successo di Musica Leggerissima ci riprovano con Splash, Levante con Vivo e i Coma Cose, che due anni fa ebbero successo con Fiamme negli occhi, con L'addio. La serata di festa è stata aperta da Amadeus e Gianni Morandi, che sarà co-conduttore a febbraio, nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi, al quale è stata dedicata la puntata. «Per noi e per milioni di persone oggi è una giornata triste per la scomparsa di un amico, un grande uomo, un campione, un allenatore, una grande persona», ha detto Amadeus. «Dedichiamo la puntata a lui, che ha sempre investito molto sui giovani», ha aggiunto ricordando anche la sua partecipazione come ospite sul palco dell'Ariston nel 2021. «Pensavo che questa battaglia la vincesse. Oggi sono stato proprio male», ha detto commosso Gianni Morandi.