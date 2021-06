Morta Lucinda Riley, l'autrice di romanzi rosa si è spenta all'età di 55 anni per un cancro

Lucinda Riley è morta oggi a 55 anni: la regina del romanzo rosa, diventata famosa per la serie “Le sette sorelle”, pubblicata in Italia da Giunti, era un fenomeno globale. A renderlo noto è stata la famiglia tramite una nota indirizzata a tutti i suoi editori: «È con grande dispiacere che siamo a comunicarvi che Lucinda si è spenta serenamente questa mattina circondata dalla sua famiglia che era per lei così importante». Da quattro anni Lucinda combatteva contro un cancro che non le ha mai impedito di continuare la sua carriera da scrittrice: dal 2017 infatti ha pubblicato ben 4 romanzi nonostante la malattia.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Alessandro Robecchi e il romanzo "Flora":... TERAMO Premio Strega, Michilli tra i finalisti: «E' un romanzo che... LA GARA Premio Strega da record: sono 62 i romanzi candidati, molti gli... LA RASSEGNA Il Noir e le suggestioni delle immaginial via in streaming... NEWS "Cinema d’iDea", la settima arte è donna con...

Premi letterari, poche donne in giuria. E gli uomini decidono chi vincerà

Chi era Lucinda Riley

Lucinda Riley è nata a Lisburn nell'Irlanda del Nord nel 1966 ed è vissuta tra il Norfolk e la Francia del Sud, con il marito e i quattro figli. Ha provato la carriera come attrice per il teatro e la televisione ma nel 1989 quando contrasse la mononucleosi ha iniziato a scrivere durante il periodo di convalescenza: il suo primo romanzo è stato pubblicato nel 1992 quando aveva 24 anni e da allora ha pubblicato moltissimi romanzi rosa di successo tradotti in 28 lingue.