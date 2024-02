Lorella Cuccarini, il significato del primo look a Sanremo 2024: l'abito Dolce&Gabbana vintage che racconta il suo percorso

Lorella Cuccarini per la serata dei duetti a Sanremo 2024 sceglie solo look vintage.

Scelti in archivio, abiti che «erano moderni all'epoca e lo sono ancora adesso», racconta ad Amadeus. Il primo è un abito bustier in raso rosa antico firmato Dolce&Gabbana e datato primavera-estate 2003.

La spiegazione su Instagram (come fece Chiara Ferragni)

La spiegazione dell'outfit arriva su Instagram: «Per il numero di apertura ho scelto di omaggiare due grandi personalità: Stefano Gabbana e Domenico Dolce - spiega Lorella - Uno spettacolo allegro in un mix di vecchio e nuovo dal duo Italiano, nella Primavera-Estate del 2003.

Una collezione sensuale, aggressiva, divertente, che prendeva forma mentre le modelle venivano allacciate nel backstage in abiti erotici, modernissimi e anticonformisti».

Il look è stato scelto per il balletto di apertura, nel quale la Cuccarini ha ripercorso la sua carriera, da quando era bambina e guardava il Sanremo presentato da Pippo Baudo, che poi la volle come valletta anni dopo. «L’abito raccoglie esperienze e racconti di un momento importante e per questo ho deciso di omaggiarli nel momento del ballo, dove posso raccontare il messaggio di un percorso fatto di passione, rischio e fantasia - spiega su Instagram - Un abito comunicativo, ma mai volgare, ricordando un’epoca dove tutto era concesso.

Grazie Stefano e Domenico per aver significativamente cambiato stereotipi cristallizzati, lasciandoci una nuova visione e speranza nel panorama del nostro Made in Italy».