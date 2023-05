Little Tony come è morto? La figlia Cristiana Ciacci: «Non lo ha mai voluto dire che stava male per non dispiacere il pubblico»

Mara Venier a Domenica In oggi (28 maggio) ricorderà il cantante Little Tony, a dieci anni dalla sua scomparsa. La vita e la carriera dell'artista - autore di celeberrimi brani come “Cuore matto”, “Riderà” e “La spada nel cuore” - rivivrà attraverso le parole di sua figlia, Cristiana Ciacci. Ma come è morto Little Tony?

Little Tony come è morto?

Il cantante è morto all’età di 72 anni la sera del 27 maggio 2013 presso la clinica Villa Margherita di Roma dove si trovava ricoverato dal 16 marzo a causa di un tumore ai polmoni. La notizia della morte di Little Tony, all'anagrafe Antonio Ciacci, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Infatti poco tempo prima molti lo avevano visto essere molto impegnato con la sua professione.

L'ultima apparizione in tv

L'artista aveva fatto la sua ultima apparizione televisiva il 9 marzo nel programma “I migliori anni” di Carlo Conti, poi la sua malattia si è aggravata ed è stato costretto a restare in una clinica romana in cui il cantante trascorse i suoi ultimi giorni. La morte di Little Tony fu una grande perdita per tutti ma anche una “sorpresa” dato che il cantante combatteva contro la malattia da molto tempo ma senza dirlo a nessuno.

La malattia

Proprio la figlia Cristiana Ciacci raccontò il motivo della scelta del padre di tenere riservata la notizia della sua malattia: «Non voleva dispiacere il suo pubblico.