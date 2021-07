Libero de Rienzo, Vanessa Incontrada: «Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi»

Libero de Rienzo è morto a 44 anni per un arresto cardiaco. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma, dopo l'allarme lanciato da un amico per le mancate risposte al telefono. De Rienzo abitava dall'età di due anni a Roma, ma era legato alla città di Napoli. L'attore era sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Sono molte le reazioni dal mondo dello spettacolo e della politica che si stringe intorno alla sua famiglia.

APPROFONDIMENTI ROMA Libero De Rienzo, morto l'attore di “Smetto quando... IL RITRATTO Libero De Rienzo, l'attore dallo sguardo sognante incurante del... SPETTACOLI Libero De Rienzo, morto a 44 anni l'attore e regista ROMA Libero De Rienzo, morto l'attore di Smetto quando voglio e...

Lutto nel mondo del cinema

«La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia tutti senza parole. Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e cordoglio alla sua famiglia, ai suoi piccoli figli, alla moglie e a tutte le persone che lo hanno amato, stimato e apprezzato». Dichiara il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Libero De Rienzo, morto l'attore di “Smetto quando voglio”: aveva 44 anni



«Non può essere Picchio mio….. non può essere. Non può essere…. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene», scrive Marco Bocci sul suo profilo Instagram, postando uno scatto in compagnia dell'attore. «Grazie Picchio, non ti dico fai buon viaggio, perchè non credo si vada da nessuna parte ma qui, lasci qualcosa per un sacco di persone», è il messaggio di Alessandro Borghi che ricorda come compagno di avventura sul suo «primo vero set».

Emma Marrone posta un cuore spezzato su twitter a pochi minuti dalla tragica notizia. Matilde Gioli scrive sulla sua pagina Facebook «Picchio», postando una foto nera in segno di lutto.

Libero De Rienzo, l'attore dallo sguardo sognante incurante del successo

Ciao Libero», scrive su twitter Carolina Crescentini. «Libero de Rienzo, talento infinito», sono invece le parole di Michela Giraud.

Vanessa Incontrada scrive sulla propria pagina Facebook: «Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere. Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi... cosa devo dire.. niente… solo piango per te.

Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto».

«Libero sei nato.. Libero te ne sei andato … Che tu possa tornare a respirare quell’aria della quale avevi bisogno in un ‘altra dimensione. Ciao Libero», scrive Laura Chiatti su Instagram, con cui l'attore ha avuto modo di lavorare anche nel film "A tor bella monaca non piove mai".



«Ora mi viene in mente solo quanto mi hai fatto ridere e divertire. Nient’altro. È l’unica cosa a cui penso. A quante risate irresistibili ci siamo fatti insieme. Riposa in pace Picchio. È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te», scrive il compagno di set Edoardo Leo.



«Che dolore Picchio [💔]. Mi stringo alla tua famiglia», sono le parole di Stefano Accorsi, con cui De Rienzo a recitato in Santa Maradona.