Francesco Chiofalo operato, tumore al cervello rimosso: «Ce l'ho fatta, sto bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fan disollevati.è stato operato dial cervello e ha diffuso sul suo profilo ufficiale un posto rassicurante che sta ricevendo migliaia di condivisioni. L'ultimo messaggio risaliva a prima del suo ingresso in camera operatoria, quando aveva confessato di temere di rimanere disabile dopo la rimozione del tessuto tumorale.“Ce l’ho fatta... Sto bene 🙏❤️❤️❤️ #andràtuttobene❤️”, questo il testo su Facebook. Lenticchio è stato per ore in sala operatoria. L’ex concorrente di Temptation Island ha subito una delicata operazione volta alla rimozione di un cancro al cervello scopertogli alcune settimane fa, un meningioma, una forma tumorale benigna. Amici e parenti hanno tenuti aggiornati i fan sui social network.