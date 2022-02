Laura Pausini a Sanremo con il nuovo singolo 'Scatola': «Che emozione, è sempre un colpo al cuore»

Laura Pausini incanta a Sanremo. Anche quest'anno la cantante italiana - che condurrà l'Eurovision con Mika e Cattelan - è stata protagonista sul palco con una performance che ha alzato il livello della serata. «Anche stasera mi sono emozionata. È veramente un colpo al cuore», dice Laura. Ha presentato il suo nuovo singolo «Scatola», scritto da Madame, «una metafora: la mia mente con tutti i suoi ricordi. E il brano diventa una sorta di dialogo tra me e la Laura del '93, e di tutto quello che è successo in mezzo»

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Sanremo 2022, Checco Zalone e Laura Pausini ospiti della seconda... ADNKRONOS Sanremo 2022, Checco Zalone si presenta: "Qui col popolino" - Video SANREMO 2022 Checco Zalone legge la favola anti-omofobi, diventa... SANREMO 2022 Beppe Vessicchio non è a Sanremo 2022: mistero...

Checco Zalone a Sanremo attacca gli omofobi. Critiche dei social: «Non fa ridere»

Eurovision 2022, a Sanremo l'annuncio ufficiale: condurranno Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini

Laura Pausini a Sanremo

Poi introduce il suo film "Laura Pausini - Piacere di conoscerti", in uscita il 7 aprile su Amazon Prime. «In questi due anni mi sono chiesta cosa sarebbe oggi la mia vita se non avessi vinto Sanremo? Me lo sono proprio immaginato e così nel film conoscerete la Laura che non ha vinto Sanremo: non è che faccio proprio l'attrice ma è come se fosse uno sliding doors», dice per poi intonare «I have a dream» degli Abba raggiunta sul palco da Mika per un duetto.

L'Eurovision

La notizia era nell'aria da tempo, Amadeus ha dato dato l'annuncio ufficiale. A Torino Laura Pausini condurrà il contest con Mika e Alessandro Cattelan. «Condurremo in inglese, in spagnolo e in francese», dice Cattelan mentre Pausini accenna una frase in spagnolo e Mika in francese. La regia si collega poi con Torino, inquadrando il «countdown Eurovision» che segna -100 giorni, proiettato in diretta sulla Mole Antonelliana.