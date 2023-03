La Tv dei 100 e uno, stasera in tv il nuovo show di Piero Chiambretti con protagonisti i bambini: gli ospiti della prima puntata

A 66 anni Piero Chiambretti torna in tv e punta tutto sui bambini. L'esercito dei piccoli che schiera il mattatore della tv comprende femminucce e maschietti dai 6 agli 11 anni che si metteranno a confronto con gli adulti. “La Tv dei 100 e uno” è il titolo dello show di Canale 5, che parte stasera in tv alle 21.40, che vede il conduttore piemontese alle prese con una carica di insoliti opinionisti.

La Tv dei 100 e uno, stasera in tv: gli ospiti

Cento bambini, provienti da tutta Italia, mediati da Chiambretti porrando domande e richieste curiose agli ospiti di turno che non potranno sottrarsi alle curiosità che i piccoli gli porranno. Ospiti dell'appuntamento dell'esordio, Paolo Bonolis e Michelle Hunziker che dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. E a un bambino non si può non rispondere. In modo chiaro, semplice e diretto.

Il nuovo programma Mediaset che partirà stasera andrà in onda per tre puntate, quindi l'ultima messa in onda sarà il 29 marzo.