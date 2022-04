La Pupa e il Secchione, Barbara D'Urso furiosa con Gianmarco Onestini: «In arrivo seri provvedimenti. Inaccettabile»

Motori caldi per la puntata prevista per stasera de La Pupa e il Secchione. L'aria nella villa di Tivoli è sempre più tesa tra i concorrenti ed è proprio Barbara D'Urso ora a lanciare la bomba. Sembra proprio che nelle scorse ore infatti, leggendo il twitter della conduttrice di pochi minuti fa, fra alcuni dei protagonisti della trasmissione si sia accesa una forte discussione. Al centro dello scontro ci sono finiti Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Paola Caruso. Non sappiamo di preciso cosa sia successo perché Barbara D'Urso si è solamente limitata a lanciare lo scoop. Attesa alle stelle. Pare proprio però che Onestini abbia usato parole forti contro Mila e Paola.

La Pupa e il Secchione, duri provvedimenti per Onestini

Frasi e gesti decisamente sopra le righe e inaccettabili, che avranno preso delle conseguenze. Nel suo cinguettio, una Barbara d’Urso “nera” più che mai ha precisato che per Onestini sono in arrivo dei provvedimenti disciplinari veri e propri.

Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti! pic.twitter.com/KmH1o34KNp — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 12, 2022

«Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!». Quale sia stata la decisione della produzione non lo sappiamo e bisognerà attendere stasera per saperne di più- L'appuntamento per seguire il relaity di italia 1 è alle 21.15