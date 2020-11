L'Eredità, chi è Massimo Cannoletta: il campione che ha già vinto 130mila euro

Massimo Cannoletta da tre settimane è campione all'Eredità. Leccese, inanella record su record: arrivato nove volte fino alla ghigliottina, ha vinto 130mila euro. Ma chi è Massimo Cannoletta? In passato ha lavorato come direttore di crociera per una nota azienda, oggi invece fa il divulgatore in ambito storico e artistico.

APPROFONDIMENTI RAI UNO L'Eredità, la domanda "equivoca" imbarazza la... SU RAI1 L'Eredità, gaffe della concorrente. Flavio Insinna... RAI1 «L'Eredità, cosa sta succedendo?». Boom di...

L'Eredità, la domanda "equivoca" imbarazza la concorrente di Flavio Insinna. «È una bestemmia?»

L'Eredità, gaffe della concorrente. Flavio Insinna allibito: «Non l'ha detto veramente»

Le sue passioni sono musica, teatro e organizzazione di eventi: ma soprattutto viaggiare. Tanto che ha già fatto due volte il giro del mondo. Su Twitter infatti condivide informazioni su luoghi lontani, arte e cultura in generale. Anche se ultimamente, come ha spiegato in prima persona, è un po' assente. «Sono un po' assente perchè un signore molto loquace e di una rara nobiltà d'animo mi tiene impegnato tartassandomi di domande... Flavio Insinna».

Sono un po' assente perchè un signore molto loquace e di una rara nobiltà d'animo mi tiene impegnato tartassandomi di domande... @insinnaflavio Ma in attesa che dopo questi giorni grigi appaia finalmente l'arcobaleno, vi regalo quelli creati con i fili da Gabriel Dawe. pic.twitter.com/hdUmyY6xGJ — Massimo Cannoletta (@Massimo20_IT) November 17, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA