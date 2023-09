Ketty Roselli, chi era l'attrice di CentoVetrine morta dopo una lunga malattia: dalla fiction al teatro

È morta a soli 51 anni Ketty Roselli, attrice e ballerina italiana, famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo della dottoressa Flavia Cortona nella soap opera CentoVetrine.

Ketty Roselli è morta, addio all'attrice di “CentoVetrine” e “Don Matteo”: aveva 51 anni

L'annuncio della morte, avvenuta dopo una lunga malattia, è stato postato sul suo account Instagram.

Dalla danza al teatro

Nata a Torino il 13 settembre 1972, Ketty Roselli ha iniziato la sua carriera artistica nel 1996, partecipando come ballerina a numerosi programmi tv. Tra questi, «Luna Park», «Carramba che sorpresa», «Per tutta la vita» e «Ma il cielo è sempre blu». Dal 2000 inizia a dedicarsi al teatro, prendendo parte a musical di successo come «Jesus Christ Superstar» e «Febbre del sabato sera». Oltre a questi, anche «Grease», con la regia di Saverio Marconi, «Chorus Line», di Franco Miseria, «Serata d'onore» insieme a Gigi Proietti, «Sweet Charity», dove recita insieme a Lorella Cuccarini e Cesare Bocci, «Buonasera», sempre insieme a Gigi Proietti, «Plaza Swite» al fianco di Corrado Tedeschi, «Madonna Giulia», di Federico Caramadre Ronconi e «L'altro lato del letto», con Vittoria Belvedere.

La carriera in tv

Nel 2006 Ketty Roselli approda in tv, lavorando a Tele Roma come voce narrante di alcuni documentari sul '68. Nell'aprile del 2009 è entrata a far parte del cast ricorrente della soap opera CentoVetrine nel ruolo della dottoressa Flavia Cortona. Un anno dopo interpreta a teatro il ruolo di Carmen, della fiction per ragazzi «Il mondo di Patty». Nel 2011 fa parte del cast di Enrico Brignano nel musical «Sono romano ma non è colpa mia», a cui segue nel 2012 «Tutto suo padre». Aveva inoltre preso parte a diverse altre fiction, come «Don Matteo» e «Tutti pazzi per amore».

L'annuncio della morte

Con un post su Instagram è stata annunciata oggi la sua morte, avvenuta dopo una lunga malattia il 29 settembre 2023.

I funerali si terranno con cerimonia buddista presso il Teatro Marconi di Roma, lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00.

La vita privata

Della vita privata di Ketty Roselli non si hanno molte notizie. Da quanto si evince dal suo profilo social, l’attrice non era sposata e non aveva figli.