Jimmy Ghione, il figlio insultato dagli haters su Instagram: lui sbotta. «Siete solo degli acari da tastiera. Guardate che l'invidia vi fa invecchiare prima»

Grande soddisfazione per Jimmy Ghione: il figlio, Gabriele andrà a studiare in America nel prestigiosa Business School della University Southern California. Ha condiviso la sua gioia su Instagram l'inviato di Striscia la Notizia postando un'immagine che lo ritrae insieme al ragazzo all'ingresso della scuola. «Riuscire ad entrare in certi College americani è davvero difficile, lui si è sempre impegnato tantissimo e grazie ai suoi sacrifici ed ai suoi voti ha ottenuto anche una borsa di studio.

Jimmy Ghione sbotta sui social contro gli haters

Parole che non sono andate giù all'inviato storico del Tg satirico che ha deciso di replicare agli «acari da tastiera».

«Partiamo da un presupposto: criticare è lecito. Ma perché tutto questo odio? Non è che se una persona ha raggiunto un obiettivo questa persona è un raccomandato, un ladro. Perché tutto questo odio?», Jimmy non riesce a capacitarsi di come le persone possano riversare tanta cattiveria sui social.

La difesa del figlio

Così, il 59enne, decide di spiegare tutti i sacrifici che i figlio ha douto fare per raggiungere tale traguardo e di lanciare un consiglio agli haters. «Questa forza che utilizzate ad odiare e invidiare le persone, utilizzatela per costruire qualcosa perché siete solo degli acari da tastiera. E guardate che l’invidia vi fa invecchiare prima, la vita è un soffio. Prendiamo tutto un po’ più col sorriso», ha infine concluso l’uomo. Il video è stato apprezzato da molti dei seguaci di Jimmy Ghione.

Chi è Gabriele Ghione

Ma chi è Gabrile Ghione? Nato a maggio 2005 dal matrimonio di Jimmy con Tania Paganoni, ha frequentato l’American Overseas School, un noto istituto privato a Roma, che gli ha aperto le porte dell’Università negli States e oggi è laureato. Gabriele, al momento, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma nonostante questo ha un agente, visto che nel tempo libero fa il modello. Alto 1.94 cm, occhi verdi e capelli castani, fisico statuario. Ha un fratello più piccolo di 5 anni che si chiama Federico.