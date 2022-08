Jennifer Coolidge, la "mamma di Stifler" in American Pie: «Dopo quel film feci sesso con almeno 200 uomini»

Può sembrare strano, ma Jennifer Coolidge ammette di essersi ritrovata sex-symbol all'improvviso. L'attrice, diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato Janine, la mamma di Stifler in American Pie, rivela che la partecipazione a quel film le ha cambiato radicalmente la vita. Non solo per la svolta nella carriera, ma anche per il lato più intimo e riservato.

Il ruolo di Jennifer Coolidge in American Pie non solo ha sdoganato il termine 'Milf' in tutto il mondo, ma ha radicalmente cambiato la vita dell'attrice. Nel film, Janine Stifler seduceva il compagno di scuola del figlio, Paul Finch. «Mi sono molto divertita in quel ruolo, e dopo il film la mia vita sessuale si è completamente trasformata» - racconta Jennifer Coolidge in un'intervista a Variety - «Aver fatto quel film ha portato tantissimi vantaggi. Un esempio? Ho fatto sesso con qualcosa come 200 uomini, con cui altrimenti non sarei mai andata».

Jennifer Coolidge, il nuovo ruolo in The White Lotus

Dopo American Pie, la carriera di Jennifer Coolidge è decollata. Il grande pubblico la ricorderà come co-protagonista in film come La rivincita delle bionde o serie tv come 2 Broke Girls. Il suo ultimo successo, però, è la serie tv The White Lotus (in onda in Italia su Sky Atlantic), che le è valso anche una candidatura al Golden Globe. La nuova stagione, girata e ambientata interamente in Italia, andrà in onda nei prossimi mesi. E a quasi 61 anni (li compirà il prossimo 28 agosto), Jennifer Coolidge ammette: «Forse la gente mi ricorda ancora come la mamma di Stifler o per La rivincita delle bionde. Ma ho creduto nel progetto di The White Lotus, la sceneggiatura di Mike White era così straordinaria da tenermi sveglia per intere notti. Se invece di una serie tv avessimo fatto uno spettacolo teatrale visto da dieci persone, resterei convinta comunque del fatto che il suo sia un capolavoro».