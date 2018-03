Lory Del Santo contro l'Isola: "Alessia pensa ai vestiti e non si concentra sui naufraghi. De Martino burattino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Sono dotati di lingua tagliente e non hanno paura di lanciare sfide”., ex naufraga dell’dei Famosi, parla dell’edizione di quest’anno: “All’inizio le motivazioni erano "non ci conosciamo abbastanza" – ha spiegato a “Vero” - e trovo sia una motivazione stupida, perché se non conosci, allora non voti contro. Ora ho notato che si sono sciolti e giudicano con facilità”.Non sembra piacerle particolarmente Jonathan Kashanian, che molti hanno dato vicino a Marco Ferri (“All’Isola servono amici, ma lui è come un santone: predica, ma di base protegge se stesso. La scintilla è solo di interesse per la dinamica di gioco”) e la conduzione di, che in quest’edizione è stata travolta dalle critiche: “Devo dire che p migliorata nella conduzione di questo programma, considerando come aveva iniziato. Adesso le consiglierei di interessarsi meno di poltrone rotte o vestiti difettosi e di concentrarsi sulle dinamiche dei concorrenti”.Una stoccatina anche per l’inviato Stefano De artino, che sostituisce Stefano Bettarini: “Certamente sono due palestrati bellocci. Il fatto che è che danno poco spazio a Stefano e meriterebbe di più. Quindi, risulta un po’ burattino”.