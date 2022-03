Isola dei Famosi, ufficializzato il primo naufrago: ecco chi è. E i social esplodono

Il 21 marzo comincerà l’Isola dei Famosi. Dopo le indiscrezioni relative al cast, stanno arrivando le prime conferme ufficiali sui naufraghi che sbarcheranno in Honduras. E proprio oggi, il reality show di Canale 5, ha pubblicato una news sui suoi canali social: tra i concorrenti in gara ci sarà Nicolas Vaporidis, 40 anni, attore che ha fatto sognare un’intera generazione per aver interpretato Luca Molinari in Notte prima degli esami. «Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono! Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago dell’Isola pronto a sbarcare in Honduras».

APPROFONDIMENTI NON CI VOLEVA! Isola dei Famosi 2022, il reality perde pezzi? Un naufrago non parte,...

Leggi anche > Il Cantante Mascherato, Pastore Maremmano è Riccardo Fogli. Pioggia di critiche social: ecco perchè

Così gli account ufficiali della trasmissione, nel confermare la presenza nel cast dell’attore romano. Il post è subito stato preso d’assalto dagli utenti. Su Instagram, diversi coloro che hanno detto di non vedere l’ora di poter osservare come se la caverà il loro beniamino in Honduras. Altri si sono chiesti «Ma chi è?», non sapendo chi sia o facendo finta di non esserne al corrente. Molti altri hanno posto attenzione sul cambiamento fisico di Vaporidis rispetto a quando diede corpo e voce a Luca Molinari.