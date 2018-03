Isola dei Famosi cambia canale e conduttrice: verso un ritorno al passato

Eva Henger rivela: "Ecco perché Barbara D'Urso non mi invita più..."

Notte di passione tra due naufraghi

Cannagate, l'audio che incastra Francesco Monte: a pubblicarlo è Striscia la Notizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si avvia verso una rivoluzione, con tanto di cambio di canale in vista e, di conseguenza, cambio di conduttrice al comando. È l'indiscrezione lanciata dal Settimanale Oggi che sta girando anche in seguito alle troppe polemiche scatenate dale dal confronto accessoin diretta.Ritorno al futuro quindi, conl'Isola che potrebbe ritrovare le proprie origini facendo ritorno su. E al posto di Alessia Marcuzzi è fortissima la candidatura di, colei che lanciò per la prima volta sugli schermi italiani il reality sulle isole sperdute. Il tutto con la benedizione della casa di produzione Magnolia.