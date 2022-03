Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ad alta tensione con Clemente Russo: «Non sei speciale. Le regole sono uguali per tutti»

L’Isola dei Famosi 2022 è partita e riemergono i vecchi dissapori. Tra vip, opinionisti, conduttori e parenti in studio tutti si conosco e non è facile rimanere imparziali di fronte a giudizi da dare a persone con cui si ha avuto in passato un attrito. La partenza del reality condotto da Ilary blasi è con il botto. Ad accendere la scintilla è stato un match (velato) tra Vladimir Luxuria e Clemente Russo.

Isola dei famosi, il non-lancio di Russo fa infuriare Vladimir

Il campione campano è sull'Isola in coppia con la moglie Laura Maddaloni con un ciuffo biondo platino ma l'arrivo non piace affatto all'ex parlamantere. La coppia arriva infatti a Cayo Cochinos in barca e non tramite il lancio in elicottero. «Lì dovrebbero girare le pale dell’elicottero e invece a me mi gira la borsetta dal nervosismo… non ho capito perché dovrebbe essere l’unico a non lanciarsi… L’isola è uguale per tutti». Vladimir perde le staffe, ma Clemente spiega la motivazione: «Ho i timpani perforati per via del pugilato”. Ma si tratta di una scusa per Vladimir Luxuria, che quindi controreplica con una frecciatina non troppo velata: «Tutta una scusa per evitare il lancio dall’elicottero». Il pubblico si divide tra chi da ragione all'opinionista e chi invece difende il naufrago.

Ecco le motivazioni degli attriti

Ma la domanda che tutti si fanno è: perché Luxuria ha così il dente avvelenato con il pugile?

La risposta va trovata (forse) in tempi passati. Clemente infatti quando era un vippone del Gf Vip 2016 usò il termine Friarelli indicando con questo termine i gay e riferendosi allora all'ex concorrente Bosco Cobos. All'epoca fu fu il presidente del movimento Arcigay Napoli, Antonello Sannino, ad assolvere Clemente Russo dalle accuse velate di omofobia e sessismo generali, ma non Vladimir. Ospite a Mattino 5 Luxuria infatti definì un grandissimo «scivolone» quello fatto dal pugile. Ecco quindi quale potrebbe essere il motivo della reazione dell'opinionista allo sbarco di Clemente e Laura in Honduras.

Riuscirà il campione a farsi "perodonare"?