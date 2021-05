Isola dei Famosi, eliminato Ciufoli e Fariba la prima nominata: la diretta della puntata

Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli sutdi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto “faccia a faccia”. Ilary Blasi, in un sexy abito rosa cipra apre la diretta con un messaggio per i naufraghi: «Si salvi chi può» questo il claim della serata evidenzia. Chi verrà eliminato tra Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli? Intanto in studio, stupisce la presenza di Akash Kumarh, che aveva pochi giorni fa detto che non sarebbe più andato nel programma. Episodio che non sfugge alla Blasy: «Ma come Akash avevi detto non saresti più venuto, invece mi pare tu ti sia attaccato ben bene a quella poltrona». Risate in studio e prova a replicare il modello che viene subito stoppato con una battuta.

Eliminato della puntata

Arriva dopo 15 minuti l'esito del televoto: Roberto Ciufoli l'eliminato della diciottesima puntata. «Ero sicuro di come sarebbe andata. Abbiamo passato una bellissima serata ma non era questa....». Roberto Ciufoli, il più nominato di questa edizione è deluso per le nomination soprattutto di Valentina e Angela che credeva amiche e non poteva far altro che dare il bacio di Giuda ad Angela Melillo, proprio perchè deluso. Ma non sà che lo aspetta Playa Emboscadissima, dove la bellissima Beatrice Marchetti e Francesca Lodo proseguono la loro esperienza in solitaria tra costumi fatti a mano e fragranze create ad hoc. Le due ragazze, cercando un modo per far si che Roberto Ciufoli (che ancora non sanno essere l'eliminato) non prenda il posto di nessuna di loro. A Playa Emboscada infatti possono rimanere solo due persone. Chi rimarrà?

Fariba Tehrani è la prima nominata della serata

Viene chiamata fuori dalla Palapa, la mamma di Giulia Salemi perchè neanche stavolta è riuscita a mantenere un segreto. La naufraga infatti arrivata a Playa Emboscada è stata sottoposta ad un giuramento con ilary Blasy, la quale le aveva chiesto di dover mai rivelare dell'esistenza di un'altra isola una volta tornata in palapa. Ma non c'è riuscita neanche stavolta. Il filmato dimostra che lo ha spifferato ad Emanuela Titocca, una volta che questa era stata eliminata. «Io l'ho detto solo per tirarla sù, volevo dirle che c'è un'altra isola. Lei lo sapeva già». Ma la Blasi non ci crede e la manda in nomination. Ma lei confida che qualcuno degli ultimi arrivati aveva già detto dei particolari di questa isola nascosta. La conduttrice dice che indagherà e le dice di non dire il motivo per cui è stata chiamata in privato altrimenti la redazione prenderà altri provvedimenti.

Ciufoli approva a Playa Emboscadissima ma le ragazze lo vogliono fuori

«Roberto tu porti armonia in genere? Perchè loro stanno in grande armonia», eordisce così Ilary. E Roberto pensa di mettere su una presentazione a sua difesa elogiando le sue doti. Ma viene stoppato dalla Lodo «Vabbè ma quindi te ne vai o rimani?». Ilary risponde: «Bella qui le domande le faccio io». Roberto Ciufoli vuole restare sull'isola, le ragazze da 1 a 10 sono contente «-1». Ma lo spiegano non è nulla contro Roberto, solo che da sole stavano benissimo tra di loro. Iva Zanicchi prende la parola. «Loro non lo vogliono, ma chi se ne frega, una di loro andrà a casa perchè lui deve rimanere lì».

Isolde manda alla prova immunità Andrea contro Matteo

La leader della puntata dovendo scegliere chi far sfidare tra Andrea, Ignazio e Matteo, manda in sfida Andrea contro Matteo, «Ho voluto aiutare Matteo perchè credo Andrea sia più debole di Ignazio».

La prova parte e Andrea abbandona senza neanche inziare, Ilary prova a convincerlo facendo intervenire anche la fidanzata Arianna che è in studio. «Amore provaci». Lui «bisogna saper perdere, io non sto mangiando nulla non ci riesco». Gara finita con la vittoria scontata di Matteo che sarà quindi immune.

Tornati in palapa i due sfidanti lasciano basiti i naufraghi. Valentina accusa Isolde di aver scelto di mettere in sfida una persona come Andrea, che è stanco e provato, contro Diamante che è arrivato da poco. «Sarebbe stato più giusto metterlo in sfida con Ignazio, anche lui arrivato da poco»

Angela Melillo contro la Pupa Miryea

La Melillo attacca Miryea di non capire le cose, la pupa prova a giustificarsi dicendo che parla in modo semplice perchè non parla bene e Zorzi sbotta: «Scusami Angela lei non può darti della falsa e tu puoi darle della stupida?»

Ospiti di puntata: Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Akash Kumar e Manuela Ferrera.

Opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini che oggi compie gli anni.

Vedremo chi riuscirà a togliere la leadership a Isolde Kostner, che ormai è la donna dai super poteri invincibile da 4 puntate?

L'inizio della puntata

La puntata inizia infuocata, con le discussioni tra Ignazio Moser e Matteo Diamante per la decisione di Ignazio di non cedere la sua porzione di cibo a Miryea Stabile la pupa che utimamente sta patendo molto la fame. E come se non bastasse Andrea Cerioli attacca Valentina Persia di cambiare idea troppo spesso sulle nomination. «Cala la maschera Valentina, è la terza volta che cambi idea, hai detto avresti votato Matteo». Valentina reagisce tra le lacrime rispondendo ad Andrea che un'amicizia non può essere messa in discussione da una nomination. Ilary interviene «ma quindi ha ragione Matteo che c'è un accordo per mandarti fuori, Matteo... è così?».

L'opinionista Tommaso Zorzi corre in soccorso di Valentina: «È un gioco ed è normale fare le nomination, ma Andrea allo stesso modo Valentina ha diritto ricredersi sulle persone senza per questo essere accusata». Ma Vera gemma vuole portare tutti alla realtà: «Lì non ci sono amici, sù dite le cose come stanno». Ma Valentina non ci sta: «Io e Andrea siamo grandi amici questa cosa non si può contestare».