Isola dei Famosi, da Luxuria conduttrice all'ipotesi Elena Guarnieri opinionista: tutte le novità. Ilary Blasi verso Battiti Live

Sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione de "L'Isola dei Famosi" in primavera su Canale 5. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese. Luxuria, dopo essere stata opinionista del reality, prenderà dunque il posto della sua amica Ilary Blasi al timone della trasmissione.

Ma non sarà questa l'unica novità dell'Isola 2024. Ci sarà una nuova opinionista che, secondo quanto rivelato da TvBlog, potrebbe essere la giornalista Elena Guarnieri.

Luxuria e i due provini

Ma andiamo con ordine.

Come si è arrivati alla scelta di Vladimir Luxuria in conduzione? TvBlog parla di un primo «provino non andato molto bene» e poi di un secondo «andato meglio», fortemente voluto dai vertici Mediaset, convinti fin dall'inizio di volere l'ex parlamentare alla guida dell'Isola.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi fuori dalla conduzione? «Svolto il “provino ufficiale” della sostituta»: l'indiscrezione

Nonostante per gran parte della sua carriera televisiva abbia svolto il ruolo di opinionista, Luxuria ha avuto anche delle esperienze come conduttrice: "One shot evolution" nel 2006 su All Music, "Fuori di Gusto" nel 2012-2013 su La7, "Colorado" su Italia1 nel 2013, "L'isola di Adamo ed Eva" nel 2015 sul Nove.

L'ipotesi Elena Guarnieri opinionista

All'Isola dei Famosi potrebbe essere Elena Guarnieri a prendere il suo posto sulla poltrona da opinionista. L'idea di Mediaset, secondo le indiscrezioni di TvBlog, sarebbe quella di ripetere l'operazione fatta con Cesara Buonamici al Grande Fratello.

Isola dei Famosi 2024, via Ilary Blasi: la nuova opinionista (al posto di Luxuria) è una giornalista del Tg5

Elena Guarnieri ha condotto per tanti anni Studio Aperto, ma è stata alla guida anche di programmi televisivi come "Miracoli", "Vite straordinarie", "Gentes" e "Sipario del Tg4". Da gennaio 2024 è vice direttore del Tg5, testata questa per cui ha condotto l'edizione delle ore 13 e quella delle ore 20.

La nuova trasmissione di Ilary Blasi

Intanto si delinea anche il futuro di Ilary Blasi in casa Mediaset. L'ex moglie di Francesco Totti sarebbe destinata alla conduzione di "Battiti Live", lo spettacolo musicale estivo prodotto dal Gruppo Norba. Secondo TvBlog, inoltre, la trasmissione sarà promossa su Canale 5.

Non è chiaro se Ilary affiancherà Elisabetta Gregoraci, da anni in conduzione di "Battiti Live", o se ne prenderà il posto. Questa seconda ipotesi, tuttavia, sembra quella più plausibile.