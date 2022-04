Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis si accascia a terra durante la diretta: panico in studio. «Aiutatelo sta male». Paura su Twitter

Paura ieri per Nicolas Vaporis a L'Isola dei Famosi 2022. L'attore si è sentito male durante la diretta di ieri sera. Una sfida contro Roger Balduino quella del Girarrosto per diventare leader che ha messo a dura prova la resistenza del naufrago. I due concorrenti si sono trovati a dover reggere appesi il più possibile a un apparecchio roteante, una delle sfide storiche del reality condotto da Ilary Blasi ma che ieri per Nicolas ha avuto un esito preoccupante.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, i fratelli Tavassi “crollano” in... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Edoardo contro Jeremias: «Io mantenuto... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, arriva la gaffe (attesa) di Ilary Blasi:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Estefania: «Bugiarda,... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Floriana contro la produzione: «Montaggi... PERSONE Isola dei Famosi 2022, entra in gioco Marco Senise: vita privata e... PERSONE Isola dei Famosi 2022, Marco Senise nuovo naufrago: da Forum alla... PERSONE Isola dei Famosi 2022, arriva Licia Nunez: ecco chi è ANTICIPAZIONI Isola dei Famosi 2022, nubifragio e invasione di granchi in Honduras:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Jeremias: «Ha un... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Gustavo crolla di fronte alla moglie:...

Isola dei Famosi 2022, Edoardo contro Jeremias: «Io mantenuto da mia sorella? Gli ho confidato un segreto e mi ha tradito»

Isola dei Famosi 2022, paura per Nicolas: malore in diretta

Roger e Vaporidis hanno retto a lungo, ma poi l'attore ha ceduto perdendo la prova, ma non solo. Al termine della sfida Nicolas si accascia a terra a seguito di un mancamento. Alvin interviene subito chiedendo al naufrago come stesse e lui con sguardo perso tranquillizza tutti. Ma poi corre in infermieria, la testa gli gira troppo forte e gli autori vogliono accertarsi delle sue condizioni fisiche.

Nicolas non sta bene per niente...quest'anno fanno le prove killer #Isola — La scimmia con gli occhiali🎸 (@TrashQueen__) April 11, 2022

«Non si è sentito bene dopo il Girarrosto, adesso sta facendo dei controlli. Tra poco tornerà qui con noi […] Un saluto anche a tutti i dottori che sono qui. Noi abbiamo un’equipe di medici validissima, Marco Scarcia, la dottoressa Chang, sono tanti. Stanno controllando Nicolas ed è in buone mani state sereni», spiega questo l'inviato durante la diretta.

Isola dei Famosi 2022, tutti furiosi contro Vaporidis: «Nicolas (detto Sampei) vuole fare tutto da solo»

Le reazioni sul web

La mancanza di cibo di sonno combinate alla difficile prova hanno un effetto nefasto sul vip. La puntata prosegue senza Vaporidis che rientra in palapa solo durante le nomination cercando di rassicurare tutti ma il suo volto è ancora stravolto. Sul web gli utenti si preoccupano. «Aiutatelo, non sta bene», i cinguettii dei fan volano su twitter.

Nicolas non sta bene x niente forse doveva ancora stare sotto osservazione con un medico a stomaco vuoto la forza centrifuga, a testa in giù lo ha completamente messo ko#isola — VALE (@VALE70942077) April 11, 2022

Come sta Vaporidis?

Al termine della puntata è lo stesso Vaporidis che vuole rassicurare tutti, la sua famiglia in particolare, sulle sue condizioni «Tranquilli, sto bene, mamma non ti preuccupare è tutto a posto».