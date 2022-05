Isola dei Famosi 2022, incidente in diretta per Nicolas Vaporidis: «Ha dovuto abbandonare la Palapa è dal dottore»

Non c'è pace tra i naufraghi. L'Isola dei Famosi 2022 è, per dirlo alla Ilary Blasi, «un lazzaretto». tra incidenti e malori non c'è un naufrago che si "salva". Dopo le stampelle con cui abbiamo trovato Nick Luciani a inizio collegamento, ora tocca a Nicolas Vaporidis. «Nicolas se ne è andato, si è fatto male». Con queste parole Alvin interviene in un collegamento con Ilary Blasi. «Mentre camminava gli si è infilata la radice di una mangrovia sotto l'unghia».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, tra Lory e Nicolas scoppia la lite: «Mi... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Nick Luciani operato al piede: «Gli... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Vaporidis e Mercedesz è guerra:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, sbarcano 4 nuovi vip: Marco Maccarini, Pamela... ANTICIPAZIONI Isola dei Famosi 2022, come sta Roger? «Distorsione e... ISOLA DEI FAMOSI 2022 Isola dei Famosi 2022, Carmen "baratta" il figlio per un... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino si accascia a terra:...

Isola dei Famosi 2022, tra Lory e Nicolas scoppia la lite: «Mi attacca solo perché esisto». L'accusa di Vaporidis: «Parli alle spalle»

Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis incidente in diretta

Torna dopo 10 minuti in palapa il naufrago con il piede steccato. «Sono andato con i piedi nudi con tutta la forza su una radice come si fa con gli spigoli e mi sono aperto il piede», vuole risparmiare i dettagli l'attore ma il volto è provato. «Sono dei leoni questi naufraghi state tranquilli», prova a dare forza e motivazione l'inviato in Honduras e il programma riprende.

A conti fatti in queste ultime ore abbiamo Nick Luciani in stampelle, Nicolas con le stecche intorno a un piede e Roger Balduino con distorsione e tutore che ancora, dopo l'infortunio della scorsa puntata, non è rientrato in Palapa