Isola dei Famosi, Ilary Blasi conduttrice: il via a febbraio 2021, al lunedì dopo il Gf Vip

Ilary Blasi torna in tv con l’Isola dei Famosi: il reality, alla sua quindicesima edizione, vedrà dunque la signora Totti al timone. L’Isola dovrebbe andare in onda il lunedì dopo il Grande Fratello Vip, con il via a febbraio del 2021.

Inizialmente sembrava che l’edizione di quest’anno del reality dovesse saltare, complice qualche indiscrezione su una sua presunta cancellazione: ma oggi sono saltati invece tutti i dubbi, dopo che Canale 5 ha comunicato la programmazione dal 9 gennaio a metà marzo 2021. E a febbraio è spuntata proprio L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary che torna dunque in tv.

Ultimo aggiornamento: 19:48

