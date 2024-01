Grande Fratello, Perla Vatiero pronta a spodestare Beatrice Luzzi: «La liquido, è una mia sfida personale»

È sfida tra regine nella casa del Grande Fratello. Durante la diretta di martedì 23 gennaio, dopo un po' di maretta settimanale, Perla Vatiero ha avuto un faccia a faccia senza esclusione di colpi con Beatrice Luzzi.

Perla contro Beatrice

L’atteggiamento di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello è cambiato rispetto agli inizi.

L'ex concorrente di Temptation Island è passata dall'essere silenziosa e a tratti dimessa, ad un'esplosione totale di carattere. Ora è più sicura anche più aggressiva tanto da fronteggiare la regina assoluta della casa Beatrice Luzzi.

Guerra tra regine

La fanbase di Perla è molto attiva e questo la Vatiero lo sa bene, e quindi dopo settimane di silenzio ha deciso di tirare fuori tutta la sua verve e di spodestare la regina della casa Beatrice Luzzi: «La liquido proprio, è una mia sfida personale».

Beatrice terrorizzata

Dopo aver visto le clip durante la diretta di martedì in cui Perla dice di voler "liquidare" Beatrice, la Luzzi da concorrente navigata finge di arretrare e dice in modo poco credibile «Sono pietrificata, gli spettatori hanno visto chi è Perla».

Ma la Vatiero va dritta «Come mai i conti li fai sempre come vuoi tu? Perché devi dire a me di lavare i piatti? Fino a prova contraria non ci sono regole e tutti fanno tutto». Nocciolo della questione le pulizie dentro la casa, tanto che Signorini ironizza divertito «Mi pare di capire che la leadership si misura solo sulle faccende domestiche».

Giocatrici e giocatori

«Mi sento sotto una mitragliatrice - dice Beatrice . Con Perla è iniziato tutto per gioco chiamandola signora del resort, quando poi mi sono resa conto che dà tutto per scontato. Fa molto poco e quel poco che fa lo fa per finta. Sono stupidaggini per carità però … Lei è abituata ad occuparsi delle cose sue. Quello che lei fa lo fa per farlo vedere». Perla: «Tu comandi tutti. Il mio percorso qui dentro è personale, non mi interessa vincere - poi però si contraddice - Penso che tutti stanno qui dentro pensando a vincere sennò che ci state a fare».