Grande Fratello, stasera la 6° puntata: tutte le anticipazioni e i sondaggi sui concorrenti a rischio eliminazione

Appuntamento stasera in tv con la 6°puntata del Grande Fratello 2023, in onda alle 21.30 su Canale 5. Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli condurranno una nuova lunga diretta tra scontri, primi corteggiamenti e i nuovi nomi in nomination.

Grande Fratello, Giuseppe contro Anita per il comportamento con Vittorio: «Lo hai aggredito subito»

La puntata di lunedì è terminata con il primo verdetto che ha sancito l'eliminazione del primo concorrente: Claudio Roma .In nomination questa settimana ci sono Grecia Colmenares, Arnold, Giselda e Vittorio e Beatrice Luzzi. Vediamo insieme le anticipazioni: chi sarà eliminato?

Massimiliano e Heidi, il momento della svolta?

Lui sembra sempre più deciso, lei dà segnali contrastanti: oltre al suo evidente interesse per Vittorio, Heidi ha fatto una rivelazione interessante: nonostante Massimiliano sia confinato in un’area separata della casa, lei ha affermato di sentirne la mancanza.

Tra dinamiche complesse, il tentativo di Massimiliano di conquistare Heidi potrebbe però avvicinarsi davvero ad un momento di svolta.

Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares sotto i riflettori

Un fulcro dell'attenzione saranno probabilmente Giuseppe e Grecia, che funzionano da perfetto bilanciamento per gli scontri e dinamiche più pesanti con il loro essere scanzonati e la spesieratezza che offre siparietti di comicità e simpatia.

Letizia Petris e la relazione con una donna: nuovo corteggiamento nella casa?

Con la dichiarazione della scorsa settimana, con la quale la Petris ha rivelato di aver avuto in passato una relazione con una donna manifestando un interesse per Heidi, è davvero probabile che le dinamiche sentimentali della casa potranno vedere un elemento di novità decisamente forte che potrebbe stravolgerne gli equilibri.

I concorrenti più a rischio

Stando ai sondaggi dell’ultima ora, la preferita del pubblico attualmente è Beatrice Luzzi, che ottiene oltre il 38% delle preferenze.