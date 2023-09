Grande Fratello, Alfonso Signorini “bacchetta” Cesara Buonamici: «A Giselda quei vestiti glieli danno»

Capitolo Giselda Torresan al Grande Fratello.

La ragazza innamorata di Mauro Corona e che vive e pensa solo alle montagne ha deciso di vivere questa esperienza che per lei è tutta una scoperta. Dalla lavastoiglie che non aveva mai visto al make up. Non si sente a suo agio e spesso l'influencer dei monti si isola perchè lei stessa spiega che non si sente parte di quel gruppo perchè non ha argomenti e perchè non si piace.

Alfonso Signorini la chiama in confessionale per fare due chiacchiere con lei e mostrarle la sua purezza. Lei si emoziona.

Cesara Buonamici allora prende la parola: «Secondo me in Giselda c'è una ritrovata sensualità». La giornalista si riferisce al fatto che Giselda ormai, in effetti, quando c'è la diretta è sempre in tiro, come tutte le altre inquiline.

E Alfonso la riprende: «Quei vestiti glieli danno non li sceglie lei».