Giampiero Mughini, salta all'ultimo la partecipazione al Grande Fratello: ecco i motivi

Giampiero Mughini non sarà un concorrente del Grande Fratello 2023 per motivi personali. Questa la notizia appena arrivata da TvBlog. Il reality di Canale 5 dovrà quindi fare a meno di uno dei concorrenti più attesi dell'edizione.

Grande Fratello torna stasera in tv, cosa c'è da sapere: chi sono i concorrenti, quando va in onda e le novità di questa edizione

La partecipazione

Nonostante una conferma ufficiale della sua partecipazione non sia mai arrivata da Mediaset, la sua presenza al Grande Fratello era data per certa. È arrivata però oggi la notizia del suo forfait, probabilmente per motivi personali.

Una notizia che ha sorpreso tutti, considerando anche la recente lettera mandata proprio da Mughini a Dagospia, nella quale confermava la sua presenza al reality. «Un’amica mi difenderà sui social dove si decide il destino di ognuno di noi», aveva aggiunto.

I concorrenti confermati

Chi parteciperà sicuramente alla nuova edizione del GF sarà Alex Schwazer, marciatore italiano, Beatrice Luzzi, attrice ed autrice, Grecia Colmenares, attrice venezuelana di telenovelas.

Con la conduzione di Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista, il Grande Fratello vedrà anche il debutto di Rebecca Staffelli - figlia di Valerio Staffelli - come inviata social.