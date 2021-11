Gf Vip, la lettera di Lulù a Manuel: «Sei un angelo e ho paura che tu voli via da me». Signorini: «Ci hai steso a tutti»

Bufera in casa Selassié. Clarissa e Jessica sempre più infuriate con Lucrezia. Lulù Selassiè dopo la scorsa puntata ne è uscita sconfitta. Il suo atteggiamento pressante nei confronti di Manuel Bortuzzo non viene più tollerato da nessuno neanche dalle sorelle di Lulù. Stasera le princess sono in nomination e Clari e Jess danno la colpa a Lulù e al suo comportamento. «Si ho sbagliato e mi dispiace», queste le scuse della principessa.

«Io sono stato un po' rigido con te la scorsa puntata, ma la severità serve a volte, a te è servito?» un Alfonso Signorini in versione papà stasera nella casa del Gf Vip.

«I sentimenti ci sono sempre e non possono svanire, sto rispettando però ciò che lui vuole. Ora lo vedo a livello di salute meglio e anche più sereno» intimidita e nervosa spiega Lulù.

Gf Vip, la lettera di Lulù a Manuel

Signorini poi torna su una questione che ha creato discussioni nella casa nei giorni scorsi: «Io so che tu gli hai scritto una lettera, l'ha letta?», ma Lulù non lo sa, ma ci pensa il re del pettegolezzo a scoprirlo. «Visto che sono un pettegolone glielo chiedo io» così Alfonso ritorna nel salone per chiedere a Manuel.

«Si l'ho letta e mi ha fatto piacere perchè mi ha fatto capire che in questi giorni ha riflettuto, mi ha chiesto scusa e mi ha detto che vorrebbe avere un rapporto normale»

Gf Vip, Lulù scrive una lettera per Manuel e sbotta con la sorella: «Mi porti negatività»

Parole disarmanti e bellissime quella della princess.

«Caro Manu ti sto scrivendo perchè è importante tu capisca io non abbia fatto nulla per farti del male. Quando tu giri per la casa io ti seguo perché ti vedo come un angelo e ho paura tu possa volar via da me... dammi la possibilità di rispettarti. Voglio crescere insieme a te. Saprò farmi da parte quando lo vorrai». Alfonso è senza parole: «Con queste parole ci ha steso a tutti». E Bortuzzo conferma: «Parole bellissime. In questi giorni ha colto in pieno il mio bisogno ed è stata esemplare. Io le voglio bene anche ora».

Gf Vip, una sorpresa per Alex Belli e nuove critiche per Lulù Selassiè: le anticipazioni

Pace fatta?

Signorini non può vedere i due distanti così dice a Lulù di raggiungere Manuel nel confessionale.

«Io credo che sia stata una fortuna per voi incontrarvi siete due persone sensibili e fragili che vi siete uniti per essere più forti. Siete due persone molto speciali. La vita è fatta di alti e bassi ma quando gli alti sono alti battono tutti i bassi. Noi continueremo a seguirvi perchè sono certo che le vostre vite saranno legate per molto». E poi le parole del conduttore del reality sono tutte pro Lulù: «Io mi auguro che per una volta sia Manuel a stendere la mano e lei a decidere se afferrarla o no»