Gf Vip, la figlioccia di Jo Squillo entra a sorpresa nella casa: ecco chi è Michelle Masullo

È crollata anche la dj della casa del Gf Vip. Dopo oltre 100 giorni chiusa nella casa del Grande Fratello Vip anche Jo squillo mostra le sue debolezze. La cantante di Siamo donne ha raccontato tra le lacrime in questi giorni infatti del suo legame che aveva con il padre e del periodo in cui a distanza di un mese le sono morti entrambi i genitori dopo 60 anni di matrimonio. «Ho dentro me questo nodo che non si è ancora sciolto, quando parlo di mamma e papà ho questo blocco forse perchè non sono madre». Ma non è più così. Jo Squillo, questa sera, ha incontrato infatti la sua figlioccia. La cantante milanese è sposata con Gianni Muciaccia da oltre quarant’anni. Anche il marito fa parte del mondo della musica, negli anni ’80 suonava in un gruppo punk che aveva fondato, i Kaos Rock. Non ottenne il successo sperato, così Gianni decise di abbandonare il palcoscenico e passare dietro le quinte, diventando direttore artistico e produttore discografico per grandi artisti.

Gf Vip, la vita privata di Jo Squillo

I coniugi non hanno mai avuto figli, come la stessa Jo ha rivelato in un’intervista: «Non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo. Ho un’azienda con cui do lavoro a tanti giovani. Nei loro confronti mi pongo in maniera educativa. Il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me». Eppure ha una figlioccia che ha scelto. Questa ragazza si chiama Michelle e combatte con la Squillo le sue battaglie.

La ragazza ha conosciuto Jo Squillo tre anni fa e da quel giorno la dj l'ha presa talmente a ben volere da considerarla una figlia. La stessa Michelle la chiama «mamma» ed è stata lei, come ha confessato stasera a inviare il drone che qualche giorno fa ha raggiunto la casa con un messaggio molto toccante e che ha fatto tanto chiacchierare i concorrenti reclusi nel loft di Cinecittà. Jo proprio prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, rivelò: «Sono «diversamente mamma»: anche se non ho fatto figli, tre anni fa ho incontrato una figlia. Questo, se capiterà, lo racconterò al Gf». E stasera ne ha avuto modo.

Michelle Masullo ecco chi è

Della ragazza fino a questa sera non si sapeva nulla. Ma ormai è entrata nella casa più spiata d'Italia e di privato qui non c'è nulla. Ha 21 anni, i capelli biondi, ma con una rasatura rosa, un fisico mozzafiato e una aprlantina da degna figlia di jo Squillo. Con la "mamma" condivide le opinioni e insieme lottano per gli stessi valori. Michelle Masullo è una modella con un volto acqua e sapone ma un temperamento forte. Un profilo Instagram da quasi 20 mila follower e di professione fa la modella. Fashion Lover, women supporter. Modella su Detto Fatto Rai e una laurea allo Iulm. È friulana, ha partecipato a Miss Italia e secondo Jo «Se volesse potrebbe tranquillamente sfondare nel mondo dello spettacolo». Ecco chi è la figlia che Jo Squillo ha scelto nella sua vita.