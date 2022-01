I telespettatori del GF Vip sono rimasti stupiti per quel momento piccante vissuto tra Jessica Selassié e Barù. La princess lo ha poi raccontato tutta soddisfatta a Soleil. Ecco che cosa è successo tra lei e Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Dreams" from Bensound.com