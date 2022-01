Gf Vip, la doccia di Delia "sconvolge" Giucas: «La mia bandiera...». Signorini costretto a censurarlo

GF Vip, la doccia di Delia "sconvolge" Giucas: «Quando la vedo la mia bandiera ...». Signorini costretto a censurarlo. Dopo la violenta sfuriata contro Nathalie, che gli è costata una nomination, Casella ha confessato senza filtri la sua passione per la Duran.

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Sin dal suo ingresso nella casa Giucas ha mostrato un interesse particolare per l'arrivo di Delia. La splendida moglie di Alex Belli turba i sogni di Casella tanto che durante la diretta di venerdì stava per nominarla, salvo poi cambiare idea e fare il nome di Nathaly, con cui ha avuto una bruttissima lite. Nel segreto del confessionale Giucas Casella Ha ammesso candidamente di essere molto turbato da una donna, Signorini ovviamente vuole saperne di più e Giucas scende nei particolari: «Ogni volta che fa la doccia la mia bandiera ... subito». In studio capiscono subito a chi si riferisce ma Signorini vuole sentirlo dire da Lui «E' Delia» e Belli dallo studio lo incita: «Vai Giucas hai la mia benedizione». Il paragnosta però inizia a scendere nei dettagli e Alfonso Signorini lo deve censurare chiudendo subito il collegamento e mandando la pubblicità.